Пандемия ускорила рост числа банкротств

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (Федресурс) опубликовал статистику по числу банкротств физических и юридических лиц в Свердловской области по итогам I квартала 2021 года. В целом можно сказать, что финансово несостоятельных граждан и предприятий в регионе стало больше. Однако говорить о кардинальном ухудшении ситуации пока не приходится.



Юрлица



По данным Федресурса, в январе-марте 2021 года Арбитражный суд Свердловской области признал банкротами 85 юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств. Это на 9% больше уровня аналогичного периода прошлого года (78 банкротств).



Примечательно, что в целом по России число корпоративных банкротств в I квартале сократилось на 8,1%, до 2 тыс. 395 штук.



В прошлом году количество юрлиц-банкротов сократилось сильнее — на 20%. Эксперты связывали это с тем, что в России с 6 апреля 2020 года по 7 января 2021 года действовал мораторий на банкротства юрлиц и индивидуальных предпринимателей из наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей экономики.



«Завершение моратория на подачу кредиторами заявлений о несостоятельности пострадавших от пандемии компаний пока не привело ни к росту числа банкротств, ни к заметному увеличению количества намерений кредиторов обратиться в суд с такими заявлениями. Часть заемщиков, которым не помогла реструктуризация, войдут в банкротство, скорее всего, уже ближе к концу года», — отмечает руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин.



Замминистра экономического развития Илья Торосов также не исключает рост числа поданных заявлений о банкротстве юрлиц.



«Мораторий на банкротства помог остановить некоторые панические настроения на рынке, когда из-за неопределенной ситуации кредиторы могли необдуманно подавать заявления на банкротства должников, испытывающих временные трудности. Отсутствие роста количества банкротств после отмены моратория подтверждает тот факт, что мораторий имел тот эффект, на который он был рассчитан. Определенное увеличение количества поданных заявлений как возможный отложенный из-за моратория эффект возможно», — заявил И. Торосов.



Физлица



По итогам I квартала 2021 года Арбитражный суд Свердловской области признал банкротами 1 тыс. 587 физических лиц, что на 76,1% больше уровня января-марта предыдущего года. В целом по стране показатель за год увеличился на 81,5% (до 40,6 тыс. ед.).



«Расширение потребительского банкротства, инициированное самими должниками, на мой взгляд, естественный процесс в условиях, когда число потенциальных банкротов как минимум втрое превышает количество прошедших процедуру. Думаю, не ошибусь, если предположу, что население получает существенно больше кредитов (в штуках), чем компании. Поэтому хватает клиентов и на льготную ипотеку, и на реструктуризации, и на банкротство», — отмечает А. Юхнин.



Председатель Арбитражного суда Свердловской области Илья Чураков также ожидает, что число дел о банкротстве граждан будет только расти. Во-первых, за последние пять лет суды наработали определенный опыт по искам о банкротстве физлиц. Во-вторых, ускорилась сама процедура (ранее она растягивалась на срок до 6 месяцев). В этой связи, как полагает зампредседателя свердловского арбитража, у граждан возник повышенный интерес к данному механизму.



По прогнозам сервиса по поиску арбитражных управляющих для банкротства FreshStart, в 2021 году российские суды могут признать банкротами 178,5 тыс. физических лиц. Это в 1,5 раза больше уровня прошлого года.



Отмечается, что прогнозируемый рост, помимо прочего, обусловлен и тем, что у граждан в 2020 году отсутствовала возможность воспользоваться процедурой банкротства из-за карантинных мер в связи с COVID-19. Например, таких как ограничение работы судов и других госорганов. Из-за сформировавшегося отложенного спроса, как оценивают аналитики FreshStart, большинство россиян смогут прибегнуть к механизму избавления от долгов через суд только в нынешнем году.



Другими факторами роста показателя выступят повышение информированности населения о возможности избавления от долгов, а также потенциал по банкротству граждан, который в России еще не исчерпан, подчеркнули аналитики сервиса. Согласно оценкам, основанным на данных кредитных бюро, порядка 1 млн россиян подходит под критерии судебной процедуры банкротства, указали специалисты. В то время как с момента запуска практики — с октября 2015 года по март нынешнего — несостоятельными признаны 322,8 тыс. человек.



Фото предоставлено сайтом morguefile.com (holder)