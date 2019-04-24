Потребление алкоголя на душу населения в России снизилось на 32% за 10 лет

УрБК, Москва, 29.04.2021. В России с 2010 года потребление алкоголя на душу населения сократилось на 32% (с 15,8 до 10,8 литра этанола на лиц старше 15 лет). Такие данные озвучил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в обращении по случаю десятилетия Первой глобальной министерской конференции по здоровому образу жизни и неинфекционным заболеваниям.
По его данным, с момента первой конференции в России значительно снизились показатели потребления алкоголя и табака среди подростков.
«Так, в России с 2010 года потребление алкоголя на душу населения сократилось на 32% (с 15,8 до 10,8 литра этанола на лиц старше 15 лет). Особенно значительно показатели потребления алкоголя и табака снизились среди подростков. Показатели потребления табака, такие как распространенность курения и розничных продаж сигарет и папирос, снизились более чем на 40%», — утверждается в обращении М. Мурашко.
Россия предпринимает дальнейшие шаги в направлении формирования здорового образа жизни, в частности в 2021 году был принят закон о налоговом вычете на затраты на занятия физкультурой и спортом в спортивных организациях, уточнил М. Мурашко.
УрБК, Москва, 24.04.2019. В России в 2018 году потребление нелегальной алкогольной продукции составило 3,2 л чистого ...27.04.2018 Потребление алкоголя в РФ на душу населения с 2006 года сократилось на 40%
УрБК, Москва, 27.04.2018. Потребление алкоголя на душу населения в России с 2006 года сократилось почти на 40%. Об этом ...24.01.2017 Потребление алкоголя в России с 2009 года сократилось в 1,5 раза
УрБК, Москва, 24.01.2017. Потребление алкоголя в России с 2009 года сократилось в 1,5 раза, сообщает пресс-служба ...29.09.2016 Минпромторг предложил снизить минимальную стоимость водки почти в два раза
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2016. Минпромторг РФ предложил бороться с нелегальной продажей алкоголя через снижение цены ...20.09.2010 Объем потребления алкогольных напитков и пива в Свердловской области снижается
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2010. Продажа алкогольных напитков и пива в расчете на душу населения Свердловской области в ...