Потребление алкоголя на душу населения в России снизилось на 32% за 10 лет

УрБК, Москва, 29.04.2021. В России с 2010 года потребление алкоголя на душу населения сократилось на 32% (с 15,8 до 10,8 литра этанола на лиц старше 15 лет). Такие данные озвучил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в обращении по случаю десятилетия Первой глобальной министерской конференции по здоровому образу жизни и неинфекционным заболеваниям.



По его данным, с момента первой конференции в России значительно снизились показатели потребления алкоголя и табака среди подростков.



«Так, в России с 2010 года потребление алкоголя на душу населения сократилось на 32% (с 15,8 до 10,8 литра этанола на лиц старше 15 лет). Особенно значительно показатели потребления алкоголя и табака снизились среди подростков. Показатели потребления табака, такие как распространенность курения и розничных продаж сигарет и папирос, снизились более чем на 40%», — утверждается в обращении М. Мурашко.



Россия предпринимает дальнейшие шаги в направлении формирования здорового образа жизни, в частности в 2021 году был принят закон о налоговом вычете на затраты на занятия физкультурой и спортом в спортивных организациях, уточнил М. Мурашко.