Ольга Беленькая о влиянии американских санкций на российскую экономику

С 2014 года США приняли несколько пакетов санкций в отношении России. Из них до сих пор наиболее серьезными были секторальные санкции (относящиеся к финансовому, энергетическому, оборонному сектору) и санкции на новый госдолг России, номинированный в иностранных валютах (приняты в 2019 году). В последние месяцы рынок долго находился в ожидании возможных новых жестких санкций США, так как администрация страны заявляла о готовящихся мерах по обвинениям российских властей в кибератаках на правительственные органы США, вмешательстве в американские президентские выборы, отравлении А. Навального, а также сговоре ГРУ с талибами (Москва категорически отвергает все эти обвинения — прим. ред.).



Дополнительными точками напряженности стали масштабные перемещения военных сил РФ вблизи границы с Украиной на фоне эскалации боевых действий в Донбассе и голодовка А. Навального с информацией о резком ухудшении его здоровья. На этом фоне за I квартал этого года нерезиденты продали ОФЗ на 3,2 млрд долл. США, а за 1-16 апреля, по словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, продажи составили еще 101 млрд руб. (что в эквиваленте составляет примерно 1,3 млрд долл. США), опасения новых санкций (среди которых называли и санкции на суверенный долг, и даже отключение от SWIFT) оказывали давление на курс рубля и доходности ОФЗ.



Первая информация о намерении США ввести санкции на российский госдолг появилась в середине апреля через день после звонка Джо Байдена Владимиру Путину с предложением о личной встрече в ближайшие месяцы для обсуждения накопившихся противоречий. Первоначально сообщение произвело тяжелое впечатление на рынки. Пакет санкций был объявлен 15 апреля.



Однако пока фактически введенные санкции на госдолг оказались наименее опасными из возможных — они запрещают американским финансовым организациям приобретать только на первичном рынке облигации Минфина РФ, ЦБ РФ и ФНБ, выпущенные после 14 июня, а также кредитовать эти организации. На вторичный госдолг (доля нерезидентов на котором составляет почти 40 млрд долл. США) санкции не вводятся, они даже не запрещают американским банкам покупать новый госдолг на вторичном рынке. Это вызвало заметное облегчение на рынке — Минфин уверен, что спрос российских банков на ОФЗ позволит полностью выполнить план по заимствованиям. К тому же американский президент дал понять, что дорога к переговорам и снижению напряженности остается открытой (как и дорога к ужесточению санкций в случае дальнейшей эскалации). Так, агентство Bloomberg сообщало, что администрация США рассматривает различные варианты санкций на вторичный рынок российских долговых бумаг, в том числе запрет доступа американских финансовых институтов к вторичному рынку рублевых облигаций российских госбанков или запрет торговать на вторичном рынке любыми рублевыми облигациями в течение 90 дней после их выпуска или более. Эти меры могут приниматься в случае обострения политической ситуации. С учетом указа Д. Байдена об объявлении режима ЧС в отношении России, в случае обострения отношений может упроститься процедура введения и других жестких экономических санкций — например, секторальных и расширенных персональных ограничений.



Впрочем, в последние дни ситуация заметно разрядилась — этому способствовали нейтральный тон во внешнеполитической части послания президента В. Путина Федеральному собранию, заявление министра обороны С. Шойгу об окончании учений и отводе войск от границы, прекращение голодовки А. Навального. К тому же идет подготовка к встрече президентов России и США, предложенной Байденом. Все это было позитивно воспринято российским финансовым рынком — курс доллара, приближавшийся отметке 77 руб. 20 апреля, опустился ниже 75 руб.



Однако по американскому законодательству предстоит второй этап санкций США по закону о контроле за химическим и биологическим оружием 1991 года (в связи с обвинениями в отравлении А. Навального), который при определенных условиях должен наступить через 90 дней после первого этапа, то есть после 2 июня. Первый этап санкций по этому закону был введен 2 марта. На нем президент США должен будет ввести три меры из возможных шести, часть из которых может повлечь более жесткие последствия. Среди наиболее жестких мер закон предусматривает возможный запрет на полеты в США российских госкомпаний, дальнейшие ограничения экспорта и импорта (фактически речь может идти о запрете всего американского экспорта в Россию, кроме с/х продукции и продовольствия), запрет американским банкам предоставлять финансирование РФ (в рамках этого возможно расширение существующих санкций на российский госдолг).



Тем не менее даже в случае санкций на вторичный рынок российского долга вряд ли они будут приняты в самом жестком варианте запрета на владение уже существующим долгом (это «накажет» прежде всего иностранных инвесторов). Также мы считаем сейчас маловероятным отключение России от SWIFT, поскольку от этого пострадают и западные экономики. При ослаблении геополитических рисков наш базовый сценарий предполагает укрепление курса рубля к концу квартала до 71-75 руб. за долл., а к концу года — до 69-74 руб. за долл., в случае жестких санкций не исключаем ослабления рубля в районе 80 руб. за долл. и ниже, однако в таком сценарии можно ожидать действий правительства и ЦБ по стабилизации ситуации с курсом.



Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «Финам»

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Финам»