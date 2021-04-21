Правительство РФ поручило разработать рыночный механизм для сдерживания цен на металлопродукцию

УрБК, Москва, 29.04.2021. Правительство РФ поручило разработать меры для сдерживания цен на металлопродукцию. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.
Соответствующее поручение получили Минфин, Минпромторг и Росрезерв.
Ведомствам нужно представить «предложения о целесообразности создания механизма, предусматривающего возможность рыночного регулирования цен, в том числе посредством создания запасов металлопродукции для осуществления ценовых интервенций, аналогично механизму, применяемому при колебаниях цен на зерно».
Ранее президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков в кулуарах Международного строительного чемпионата рассказал, что цены на металлопродукцию на территории России выросли за март-апрель 2021 года на 20%. По его словам, в ближайшие месяцы стоимость металла может увеличиться еще на 25%.
УрБК, Москва, 21.04.2021. Президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию поручил ...12.04.2021 Правительство РФ сформирует перечень инфраструктурных проектов для инвестирования средств ФНБ
УрБК, Москва, 12.04.2021. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить перечень ...08.07.2020 Правительство РФ до конца лета направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей
УрБК, Москва, 08.07.2020. До конца лета правительство РФ направит более 13,5 млрд руб. на выплаты безработным, ...23.08.2017 Правительство РФ потребовало разработать меры для дальнейшего снижения ипотечных ставок
УрБК, Москва, 23.08.2017. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев дал Минстрою, Минфину совместно с Банком ...02.05.2017 Правительство РФ поручило подготовить законопроект о повышении МРОТ
УрБК, Москва, 02.05.2017. Правительство РФ поручило до 20 мая подготовить проект закона о повышении минимального ...