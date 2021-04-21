Правительство РФ поручило разработать рыночный механизм для сдерживания цен на металлопродукцию

УрБК, Москва, 29.04.2021. Правительство РФ поручило разработать меры для сдерживания цен на металлопродукцию. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.



Соответствующее поручение получили Минфин, Минпромторг и Росрезерв.



Ведомствам нужно представить «предложения о целесообразности создания механизма, предусматривающего возможность рыночного регулирования цен, в том числе посредством создания запасов металлопродукции для осуществления ценовых интервенций, аналогично механизму, применяемому при колебаниях цен на зерно».



Ранее президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков в кулуарах Международного строительного чемпионата рассказал, что цены на металлопродукцию на территории России выросли за март-апрель 2021 года на 20%. По его словам, в ближайшие месяцы стоимость металла может увеличиться еще на 25%.