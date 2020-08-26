Экс-глава Тугулыма предстанет перед судом по обвинению в получении взятки на сумму более 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2021. Прокуратура Тугулыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы города Сергея Селиванова. Экс-руководитель администрации муниципалитета обвиняется в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, по версии следствия, С. Селиванов, занимая должность главы городского округа, с 2016 года ежемесячно получал взятки на сумму 50 тыс. руб. и иное имущество от директора МКУ «Административно-хозяйственное управление Тугулымского городского округа»



«Вознаграждение передавалось по требованию С. Селиванова за ежегодное продление трудового договора директором муниципального учреждения и непринятие к ней мер ответственности в случае выявления нарушений по службе. В период с февраля 2016 года по март 2019 года глава муниципалитета получил от директора муниципального учреждения взятку в сумме свыше 2 млн руб. как в виде денег, так и в виде имущества», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Также, по версии следствия, с декабря 2013 по декабрь 2018 года по требованию С. Селиванова директор МКУ «АХУ Тугулымского ГО» сначала установила в его личном доме оборудование для доступа к сети телефонной связи, а также интернету, а затем и оплачивала использование этих услуг С. Селивановым.



Таким образом, бюджету городского округа был причинен ущерб на сумму свыше 126 тыс. руб.



Экс-глава Тугулыма обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере», а также частью 2 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления».



Как сообщал УрБК, ранее бывшие директор и главбух МКУ «АХУ Тугулымского ГО» были осуждены за присвоение 15 млн руб.