Екатеринбург вошел в топ-10 самых популярных направлений для путешествий из Москвы в майские праздники

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2021. Екатеринбург вошел в топ-10 самых популярных направлений для путешествий из Москвы в период с 1 по 10 мая. Об этом говорится в совместном исследовании «Сбербанк страхование» и сервиса Tutu.ru, которое опубликовал ТАСС.
Активнее всего москвичи покупают билеты в Симферополь, Сочи и Калининград.
Также в топ-10 попали Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Краснодар и Анапа.
Отметим, что средняя стоимость авиабилета по маршруту Москва — Екатеринбург снизилась на 22% по сравнению с допандемийным периодом.
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