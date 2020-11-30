Екатеринбург вошел в топ-10 самых популярных направлений для путешествий из Москвы в майские праздники

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2021. Екатеринбург вошел в топ-10 самых популярных направлений для путешествий из Москвы в период с 1 по 10 мая. Об этом говорится в совместном исследовании «Сбербанк страхование» и сервиса Tutu.ru, которое опубликовал ТАСС.



Активнее всего москвичи покупают билеты в Симферополь, Сочи и Калининград.



Также в топ-10 попали Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Краснодар и Анапа.



Отметим, что средняя стоимость авиабилета по маршруту Москва — Екатеринбург снизилась на 22% по сравнению с допандемийным периодом.