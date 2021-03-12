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Свердловчане в прошлом году подали более 22 тыс. заявлений на регистрацию недвижимости в других регионах

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2021. Жители Среднего Урала в 2020 году подали более 22 тыс. заявлений на регистрацию объектов недвижимости, расположенных в других регионах. Это в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба областного Управления Росреестра.

За I квартал 2021 года ведомство обработало уже порядка 2,9 тыс. заявлений.

«За 2020 год в Управление Росреестра по Свердловской области поступило более 6 тыс. экстерриториальных заявлений, принятых в других субъектах РФ по объектам недвижимости, расположенным в Свердловской области. А в I квартале 2021 года — 2,44 тыс. заявлений (в I квартале 2020 года — 1 тыс. 784)», — говорится в сообщении.

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