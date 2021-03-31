На Среднем Урале ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2021. По данным синоптиков, завтра, 29 апреля, в Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность и сильный ветер с порывами до 17 м/с. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России. Напомним, в прошлый раз о высокой пожарной опасности МЧС предупреждало свердловчан в конце прошлой недели. Отметим, что в Свердловской области с начала 2021 года зарегистрировано 80 лесных пожаров .

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