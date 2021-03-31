УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:42

На Среднем Урале ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2021. По данным синоптиков, завтра, 29 апреля, в Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность и сильный ветер с порывами до 17 м/с. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Напомним, в прошлый раз о высокой пожарной опасности МЧС предупреждало свердловчан в конце прошлой недели.

Отметим, что в Свердловской области с начала 2021 года зарегистрировано 80 лесных пожаров.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
31.03.2021 МЧС продлило предупреждение о сильном ветре на Среднем Урале до 1 апреля

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2021. В Свердловской области с 31 марта по 1 апреля местами ожидается сильный ветер с ...

31.03.2021 На Среднем Урале ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2021. По данным синоптиков, сегодня местами в Свердловской области ожидается сильный ветер с ...

24.02.2021 На Среднем Урале ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2021. В Свердловской области сегодня прогнозируется сильный ветер с порывами до 20 метров в ...

14.01.2021 На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2021. В Свердловской области на 15 января 2021 года объявлено штормовое предупреждение. Эту ...

21.04.2020 В Свердловской области ожидается усиление ветра до 23 метров в секунду

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2020. МЧС объявило на 22 апреля 2020 года штормовое предупреждение на территории Свердловской ...

Популярные новости
01.04.2021С 1 апреля единая минимальная цена на сигареты в России не может быть меньше 107 рублей30.03.2021Алексей Аксененко о стратегии инвестиций в дивидендные акции29.03.2021Преимущества реновации29.03.2021Какие законы вступают в силу в апреле31.03.2021Регионы: продвижение невозможно
Архив новостей
Апрель 2021 (666)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18