Росстат продлит сроки сдачи отчетности для промпредприятий

УрБК, Москва, 28.04.2021. Росстат намерен продлить существующие сроки сдачи отчетности по промышленному производству с 4 до 10 дней. Об этом рассказал журналистам глава ведомства Павел Малков.



По его словам, сегодня «Росстат требует отчетность слишком рано». В результате некоторые предприятия передают неточные цифры.



«Мы говорим сейчас об изменениях в федеральном плане статистических работ, мы будем предлагать в том числе и непопулярные меры. Мы будем предлагать двигать сроки как сдачи отчетности, так и публикации. Мы уже обсудили эту проблему на методологическом совете», — заявил П. Малков (цитата по «Прайму»).



Напомним, что промышленное производство в Свердловской области в январе-марте 2021 года снизилось на 1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает Свердловскстат.