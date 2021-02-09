Глава Екатеринбурга Алексей Орлов стал президентом ассоциации «Города Урала»

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2021. Сегодня, 28 апреля, координационный совет ассоциации «Города Урала» избрал президентом организации главу Екатеринбурга Алексея Орлова. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, все члены координационного совета ассоциации единогласно поддержали предложение главы города Тюмени Руслана Кухарука об избрании Алексея Орлова президентом ассоциации «Города Урала».



Во время своего выступления на заседании ассоциации глава Екатеринбурга поблагодарил коллег за высокое доверие.



«Для меня это честь и большая ответственность. Решения, которые мы обсуждаем и принимаем с вами, максимально приближены к людям и их чаяниям. Уверен, что конструктивному диалогу по всем вопросам повестки будет способствовать и выбранная площадка — администрация города Екатеринбурга», — сказал А. Орлов



Ассоциация «Города Урала» образована 10 июля 1997 года на общем собрании руководителей органов местного самоуправления двадцати муниципалитетов Урала и Северо-Западной Сибири. В настоящее время в состав организации входят 34 муниципальных образования из 10 субъектов РФ, уточняют в администрации Екатеринбурга.