Официальный курс доллара США снизился на 2 коп., евро — на 4 коп.

УрБК, Москва, 28.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 апреля 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 1,88 коп., до 74,93 руб., курс евро — на 3,77 коп., до 90,42 руб.
УрБК, Москва, 23.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 апреля 2021 года. Курс долл. ...16.04.2021 Официальный курс доллара США снизился на 1 руб. 43 коп., евро — на 1 руб. 77 коп.
УрБК, Москва, 16.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 апреля 2021 года. Курс долл. ...14.04.2021 Официальный курс доллара США снизился на 1 руб. 57 коп., евро — на 1 руб. 38 коп.
УрБК, Москва, 14.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 апреля 2021 года. Курс долл. ...08.04.2021 Официальный курс доллара США снизился на 67 коп., евро — на 71 коп.
УрБК, Москва, 08.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 апреля 2021 года. Курс долл. ...31.03.2021 Официальный курс доллара США снизился на 7 коп., евро — на 14 коп.
УрБК, Москва, 31.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 апреля 2021 года. Курс долл. ...