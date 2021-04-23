Официальный курс доллара США снизился на 2 коп., евро — на 4 коп.

УрБК, Москва, 28.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 апреля 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 1,88 коп., до 74,93 руб., курс евро — на 3,77 коп., до 90,42 руб.