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Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 867 человек

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2021. По состоянию на 28 апреля в Свердловской области официально зарегистрирован 58 тыс. 231 безработный. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 27 апреля число безработных составляло 59 тыс. 098 человек. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 867 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 2,77%.

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