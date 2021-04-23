Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 867 человек

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2021. По состоянию на 28 апреля в Свердловской области официально зарегистрирован 58 тыс. 231 безработный. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала. На 27 апреля число безработных составляло 59 тыс. 098 человек. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 867 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 2,77%.

Материалы по теме

Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 311 человек

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2021. По состоянию на 23 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 60 тыс. ...

Число безработных на Среднем Урале за сутки сократилось на 628 человек

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2021. По состоянию на 7 апреля в Свердловской области официально зарегистрирован 67 тыс. 601 ...

Число безработных на Среднем Урале за сутки сократилось на 858 человек

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2021. По состоянию на 6 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 68 тыс. 229 ...

Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 975 человек

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2021. По состоянию на 19 февраля в Свердловской области официально зарегистрирован 100 тыс. ...

Число безработных на Среднем Урале за сутки сократилось на 515 человек

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2021. По состоянию на 15 января в Свердловской области официально зарегистрирован 112 тыс. ...