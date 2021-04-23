В Екатеринбурге состоится мероприятие для кредиторов и клиентов банка «НЕЙВА»

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2021. 29 апреля в Екатеринбурге состоится Public Talk (формат публичных встреч и интервью с известными людьми или со специалистами в какой-либо отдельной области) «Варианты развития событий вокруг банка «НЕЙВА».
Организаторы мероприятия — свердловское отделение «Деловой России» и юридическое агентство «ЮС КОГЕНС». Целевой аудиторией являются кредиторы и клиенты банка «НЕЙВА».
В рамках мероприятия планируется выступление управляющего партнера юридического агентства «ЮС КОГЕНС» Светланы Корабель, члена СРО «Деловая Россия», директора аудиторской группы «Капитал» Ирины Екимовских, адвоката, арбитражного управляющего Анны Ловкиной, независимого финансового консультанта Виталия Калугина.
Мероприятие состоится в «Ельцин центре» (3 этаж, аудитория № 1) в 14.00.
Напомним, что 16 апреля ЦБ отозвал лицензию у екатеринбургского банка «НЕЙВА». Согласно заявлению регулятора, кредитно-финансовая организация нарушала федеральные законы и нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность. Кроме того, банк «НЕЙВА», по мнению ЦБ, допускал «неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
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