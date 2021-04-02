Челябинское УФАС оштрафовало «Восточный экспресс банк» на 100 тыс. рублей за рекламный звонок без согласия абонента

УрБК, Челябинск, 28.04.2021. Челябинское УФАС России привлекло к ответственности «Восточный экспресс банк», навязавший гражданину получение рекламных сообщений.



Как сообщает пресс-служба ведомства, заявитель представил аудиозапись телефонного звонка с информацией о «лучшем предложении по кредиту по ставке 9% годовых».



«В ходе рассмотрения дела установлено, что в настоящем случае отсутствует выражение согласия абонента именно на получение рекламы от конкретного рекламораспространителя. Гражданин подтвердил свое согласие на получение рекламной рассылки при заполнении заявки на сайте, предлагающем займы», — говорится в сообщении.



По мнению антимонопольного ведомства, подобное навязывание не может рассматриваться в качестве надлежащего согласия абонента на получение рекламной информации.



В итоге ПАО «Восточный экспресс банк» должно заплатить в федеральный бюджет штраф в размере 100 тыс. руб. за телефонный звонок рекламного характера без получения предварительного согласия абонента.