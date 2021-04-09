Банк России ожидает снижения инфляции в апреле 2021 года

УрБК, Москва, 28.04.2021. По итогам апреля 2021 года в Банке России ожидают снижения уровня инфляции после локального максимума в марте этого года. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на слова зампреда регулятора Алексея Заботкина.
Мнением об уровне инфляции в России по итогам апреля А. Заботкин поделился во время IV Международного банковского форума «Казначейство».
«Инфляция и в годовом, и в сезонно сглаженном месячном выражении находится сейчас заметно выше 4%. Сезонно сглаженный рост цен в марте был вообще на локальном максимуме за постпандемийный период. Апрель, видимо, будет несколько ниже, но пока об устойчивом замедлении темпа роста цен текущих говорить преждевременно», — сказал А. Заботкин.
Как сообщал УрБК, по данным Свердловскстата, индекс потребительских цен на товары и услуги на Среднем Урале в марте 2021 года увеличился на 5,85% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.
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