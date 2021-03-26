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«Россети Урал» построят новую кабельно-воздушную линию в Белоярском районе Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2021. Энергетики «Россети Урал» продолжают повышать надежность электроснабжения Белоярского района Свердловской области. Для этого специалисты компании приступили к реконструкции линий электропередачи 10 кВ «Косулино-2 — Дачи».

Как сообщает департамент по связям с общественностью «Россети Урал», энергетики производят замену провода на провод с большим сечением для нужд коттеджного поселка «Чистые росы». Эти работы позволят увеличить пропускную способность и снизить нагрузку на сетевую инфраструктуру. На модернизацию оборудования филиал «Свердловэнерго» в 2021 году направит порядка 70 млн руб.

«До начала осенне-зимнего периода 2021-2022 года специалисты энергокомпании построят новую кабельно-воздушную линию 10 кВ, а также произведут замену проводов еще на нескольких участках линий электропередачи с большей пропускной способностью. Также энергетики установят 7 новых трансформаторных подстанций и реклоузеры на ВЛ 10 кВ, которые обеспечат защиту линий от перегрузки и коротких замыканий и позволят осуществлять мониторинг электросетей», — сообщают в департаменте по связям с общественностью «Россети Урал».

В конце 2020 года специалисты энергокомпании уже установили восемь новых трансформаторных подстанций на территории поселка «Чистые росы» и заменили в существующих ТП три трансформатора на более мощные. Также энергетики построили три новых воздушных линии 0,4 кВ, произвели замену провода на ул. Нефритовая с большей пропускной способностью, произвели перераспределение нагрузки и установили коммутирующее устройство автоматического управления и защиты воздушной ЛЭП.

В период максимальных нагрузок специалисты компании регулярно производили замеры потребляемой мощности для минимизации рисков возникновения нештатных ситуаций, уточняют в компании «Россети Урал».

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