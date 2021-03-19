УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:45

С 8 мая в аэропорту Кольцово возобновятся перелеты из Екатеринбурга в Минск

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2021. Международный аэропорт Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов») возобновляет прямые рейсы в Белоруссию. С 8 мая авиакомпания «Белавиа» начнет выполнять полеты из Екатеринбурга в Минск.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, регулярные рейсы по маршруту запланированы по субботам на самолете Embraer 175 вместимостью до 76 пассажиров.

«Вылет из Кольцово — в 05.10 по местному времени, прилет в столицу Белоруссии — в 06.25. Общее время в пути составит 3 часа 15 минут», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до апреля 2018 года рейсы в Белоруссию из Екатеринбурга выполняла авиакомпания «Ямал». «Белавиа» прекратила полеты в Кольцово в 2015 году.

Подробную информацию о рейсах и стоимость перелета можно уточнить в авиакомпании.

Отметим, что накануне глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел рабочую встречу с послом Республики Беларусь в РФ Владимиром Семашко.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.03.2021 Turkish Airlines начнут выполнять рейсы из Кольцово с 29 апреля

В Екатеринбурге аэропорт Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов») возобновляет рейсы в Стамбул турецкой ...

19.03.2021 Turkish Airlines начнут выполнять рейсы из Кольцово с 29 апреля

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2021. В Екатеринбурге аэропорт Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов») возобновляет ...

27.09.2017 Возобновляется прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Минском

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2017. С 30 октября 2017 года из международного аэропорта Кольцово (входит в холдинг ...

15.01.2013 Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» открывает рейсы из Екатеринбурга в Киев

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2013. Новая для аэропорта «Кольцово» авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» с 1 ...

27.12.2010 Авиакомпания Dexter продолжает отменять рейсы из Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2010. Авиакомпания Dexter, лишь недавно начавшая перелеты из екатеринбургского аэропорта ...

Популярные новости
01.04.2021С 1 апреля единая минимальная цена на сигареты в России не может быть меньше 107 рублей30.03.2021Алексей Аксененко о стратегии инвестиций в дивидендные акции29.03.2021Преимущества реновации29.03.2021Какие законы вступают в силу в апреле31.03.2021Регионы: продвижение невозможно
Архив новостей
Апрель 2021 (662)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18