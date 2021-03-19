С 8 мая в аэропорту Кольцово возобновятся перелеты из Екатеринбурга в Минск

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2021. Международный аэропорт Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов») возобновляет прямые рейсы в Белоруссию. С 8 мая авиакомпания «Белавиа» начнет выполнять полеты из Екатеринбурга в Минск.
Как сообщает пресс-служба аэропорта, регулярные рейсы по маршруту запланированы по субботам на самолете Embraer 175 вместимостью до 76 пассажиров.
«Вылет из Кольцово — в 05.10 по местному времени, прилет в столицу Белоруссии — в 06.25. Общее время в пути составит 3 часа 15 минут», — говорится в сообщении.
Отмечается, что до апреля 2018 года рейсы в Белоруссию из Екатеринбурга выполняла авиакомпания «Ямал». «Белавиа» прекратила полеты в Кольцово в 2015 году.
Подробную информацию о рейсах и стоимость перелета можно уточнить в авиакомпании.
Отметим, что накануне глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел рабочую встречу с послом Республики Беларусь в РФ Владимиром Семашко.
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