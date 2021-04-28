Михаил Прилепов: На падающем рынке мы сохранили и приумножили клиентскую базу

На вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответил директор дивизиона «Средний Урал» Уральского банка реконструкции и развития Михаил Прилепов.



— Михаил, с какими финансовыми показателями Уральский банк реконструкции и развития закончил 2020 год?



— За прошлый год Уральский банк реконструкции и развития показал рост прибыли на 57% по РСБУ. За год мы сохранили пассивную базу на том же уровне, который у нас был, по портфелю и на 8% приросли в активах, в первую очередь за счет кредитования.



В прошлом году мы наблюдали ипотечный бум и принимали самое активное участие в выдаче кредитов на приобретение жилья. По статистике ЦБ, мы вошли в десятку по Екатеринбургу по объему выдачи ипотеки. Количество выданных в 2020 году жилищных кредитов увеличилось на 50,7%, а их объем — на 69,6%.



Уральский банк реконструкции и развития занимает 17-е место в России по объему вкладов физических лиц, 30-е место — по активам. Мы регулярно попадаем в список 22 системообразующих банков России. И входим в список надежных банков журнала Forbes. Наши клиенты чувствуют себя уверенно.



— Как складывалась работа с юридическими лицами?



— Основным драйвером развития стали дистанционные технологии. У юридических лиц это в первую очередь интернет-эквайринг. Онлайн-платежи вышли на совершенно другой уровень. Сейчас мы предлагаем нашим клиентам готовые пакетные решения по внедрению онлайн-платежей у них на сайте.



Еще один из интересных продуктов, «выстреливших» в прошлом году, — партнерская Tap2Go история, благодаря которой мы сделали приложение, превращающее Android-смартфон в платежный терминал. Это замена обычному классическому эквайрингу, удобная для микробизнеса и курьеров: не нужно арендовать или покупать терминалы. Это приложение ставится на любой Android-смартфон и позволяет проводить онлайн-платежи. Плюсов у него очень много. И некоторые предприниматели, которые вышли из самозанятости и зарегистрировались как полноценные юридические лица, зачастую просто не могут себе позволить купить полноценный терминал. Мы им предлагаем достаточно недорогое решение, еще один большой плюс которого — хороший тариф — 2,2% от суммы платежа.



Кроме того, в отношении юрлиц мы активно поддержали кредитование: у нас вырос портфель активов. Во время пандемии мы сделали все, что могли, чтобы помочь предпринимателям, чей бизнес оказался парализован локдауном. Мы отменяли штрафные санкции и комиссии. Старались быть лояльными ко всем заемщикам. Поэтому мы сохранили и приумножили клиентскую базу. На падающем рынке — а он был падающим по юрлицам в прошлом году — мы выросли.



— Михаил, как сказались на бизнесе банка особенности 2020 года, прежде всего — пандемия?



— 2020 год точно отличался от предыдущих, был непростым и в то же время интересным. Для банка он был богат на достижения. Так, весной, год назад, мы оперативно вышли на «удаленку», сохранив тем самым здоровье наших сотрудников и клиентов. Одновременно разрабатывали и внедряли меры по дезинфекции помещений, контролю температуры и выполнению всех прочих требований Роспотребнадзора. Если кто-то болел, мы отправляли сотрудников домой, сдавали тесты и даже иногда, жертвуя бизнесом, закрывали офисы на карантин. В результате, по имеющейся статистике, мы вошли в число кредитных организаций с наименьшим числом заболевших.



Когда осенью началась вторая волна заболеваемости, у нас уже была отработанная схема действий. В первую волну она показала свою эффективность, и мы в ней ничего принципиально не меняли.



Поэтому, если резюмировать, я считаю, что год был интересным и успешным. Он серьезно изменил сознание людей в принципе и изменил сознание банковской сферы в том числе.



— Банку пришлось серьезно поменять свои бизнес-процессы и формат общения с клиентами. Как прошли эти изменения? Остались ли они после отмены коронавирусных ограничений?



— Ситуация заставила нас значительно ускорить внедрение дистанционных механизмов взаимодействия. Эти процессы и так шли достаточно быстрыми темпами, но ковид и «удаленка» стали для них мощным стимулирующим фактором. Возникло много идей, как общаться с клиентами без использования офисов. Мы значительно увеличили долю проникновения мобильного банка, интернет-банка, много ресурсов потратили на их улучшение.



И процесс этот продолжается. Мы расширяем линейку наших дистанционных продуктов. Так, уже в ближайшее время мы запустим digital-карту, которую можно будет создать в мобильном банке и тут же пользоваться, не дожидаясь производства реального «пластика». Правда, пока только на iOS, но думаю, на этом мы не остановимся. Будут реализованы и другие идеи.



— Какие еще тенденции стали основными драйверами банковского роста в прошлом году?



— Активно развивается Система быстрых платежей. Она начинает стирать грань между банками и платежными сервисами. В результате растет конкуренция: нужно предоставлять хорошие, интересные сервисы для клиента.



Разрабатывая их, мы все чаще используем такие англицизмы, как life time, daily banking. Мы стремимся сделать банковские продукты частью обычной человеческой жизни, «вписать» цифровой банкинг в ритм рутинной жизни, сделать его незаметным для нашего клиента. Человек должен жить своей обычной жизнью: просыпаться, чистить зубы, завтракать, ехать на работу, выполнять самые обычные действия и в том числе также обычно пользоваться банковскими продуктами. Банк находится с ним и вокруг него, это «бесшовная» история. Хороший пример реализации этого принципа — оплата услуг ЖКХ через QR-код. Это то, над чем мы стратегически работаем и будем работать в ближайшее время.



— Привело ли внедрение дистанционных методов к сокращению числа отделений?



— Нет, количество отделений мы не сокращаем. Более того, видим в своей сети конкурентное преимущество наше перед другими игроками. Мы знаем, что есть клиенты, которым действительно нужен офис, они предпочитают общаться с живым человеком или совершить операцию, которую не могут или не хотят производить в мобильном банке. И для них наши офисы всегда открыты.



Но для удобства клиента — мы хотим именно в таком контексте вести диалог — есть мобильный банк, позволяющий не стоять в очереди в пунктах приема платежей, а просто сфотографировать квитанцию и заплатить без комиссии, еще и получив кешбэк.



— Кешбэк за коммунальные платежи?



— Да, кешбэк за коммунальные платежи. Этого еще нет на рынке. Это важно, если говорить про daily banking. Все платят «коммуналку», а мы за такие жизненные вещи даем кешбэк. Согласитесь, что сегодня он куда актуальнее, чем кешбэк за перелеты, например. Мы работаем с такими ежедневными, жизненными операциями клиентов.



— Он предоставляется на отдельных карточных продуктах?



— Да, сейчас мы занимаемся созданием карты, которая была бы оптимальной для нашего клиента. Более того, я полагаю, что трендом ближайших лет станет именно «оптимальная» дебетовая карта, которая содержит в себе максимум преимуществ. Например, это привязка через мобильный банк к накопительному счету с высоким процентом на остаток по вкладу. Средства с него на карту или обратно можно перевести в пару движений, но такая система дает определенную безопасность — снять их напрямую с карты нельзя. Накопительный счет мы запустили в прошлом году и получили хороший отклик.



В целом такое решение лежит в рамках основного тренда прошлого года — оперативное управление: все хотели быстро и понятно видеть свои деньги и понимать, что управлять ими можно быстро и удобно, без посещения офиса. Поэтому мы обогащаем карту такими опциями. Плюс, конечно, высокий кешбэк. У нас по одной из карт 5% средств возвращается при оплате коммунальных платежей, 1% — с любых покупок, плюс клиент сам может подключить категорию по своему выбору.



— Как вы делаете 5% на «коммуналку» — за чей счет?



— За наш счет. Это действительно хорошее предложение. Что касается выгоды для банка, математика в нашу сторону. Средний коммунальный платеж — порядка 5 тыс. руб., 250 руб. мы готовы клиенту вернуть. Для многих это хорошие деньги, поэтому это предложение пользуется популярностью. Причем карта бесплатная.



Мы хотим конкурировать на этом рынке и хотим привлекать активных клиентов, которые пользуются всеми продуктами банка.



Фото предоставлено пресс-службой Уральского банка реконструкции и развития