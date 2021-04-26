В Свердловской области выявлено 104 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 104 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 28 апреля 2021 года региональный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 85 тыс. 937 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано 14 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 3 тыс. 079. За сутки из больниц выписано 115 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 79 тыс. 593 человека.



В России за минувшие сутки было выявлено 7 тыс. 848 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 787 тыс. 273 человека. За сутки зарегистрировано 387 летальных случаев (всего 109 тыс. 367), выздоровело 8 тыс. 420 человек (всего 4 млн 411 тыс. 098).