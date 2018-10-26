В Минсельхозе опровергли информацию о дефиците гречки на внутреннем рынке РФ

УрБК, Москва, 28.04.2021. В Минсельхозе отреагировали на сообщения о росте закупочных цен на гречку в РФ.



«Текущие объемы производства крупяных культур позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности населения в основных видах круп», — говорится в сообщении на сайте ведомства.



По словам представителей Минсельхоза, в прошлом году валовый сбор гречихи достиг 893 тыс. т (+13,6% к уровню 2019 года). Производство других круп также увеличилось.



Ведомство также сообщило, что в текущем году будут расширены посевные площади под основными крупяными культурами.



Ранее российские торговые сети сообщили о росте закупочных цен на гречку на 7,5-15% из-за дефицита крупы на внутреннем рынке.