Выйти за границы архитектуры

В Екатеринбурге на площадке Музея архитектуры и дизайна УрГАХУ состоялась презентация первого выпуска профессионального журнала «Г — Д». Издание было подготовлено и выпущено силами архитектурного бюро «Гордеев — Демидов» при участии фотографа Максима Лоскутова.



По словам издателей, новый полиграфический проект преследует сразу несколько целей. Во-первых, с его помощью архитекторы стараются зафиксировать в истории не только профессиональные решения, но и развитие окружающего мира. Во-вторых, журнал рассматривается как дискуссионная площадка, на которой идет разговор участников профессионального сообщества о векторах развития архитектурного пространства Екатеринбурга и других городов. В-третьих, это инструмент, рассказывающий о профессиональной архитектуре популярным языком.







Презентация первого выпуска журнала «Г — Д» состоялась 23 апреля 2021 года в Большом выставочном зале Музея архитектуры и дизайна УрГАХУ. Как рассказал архитектор Никита Демидов, идея подобного проекта зрела давно. Первоначально обсуждался каталог наработок и решений АБ «Гордеев — Демидов». Впоследствии Павел Гордеев развил эту идею до публикации журнала, в создании которого могли принять участие друзья и единомышленники.



«Мы начинаем работу над проектом не с эскизов, а с мечты, которую мы бы хотели реализовать. Ей мы заражаем наших заказчиков и ищем путь, который поможет ей сбыться. И каждый наш реализованный проект — результат того пути, который проходит мечта: зреет, развивается и вырастает в готовый объект», — отметил Павел Гордеев.







«Хотелось показать не только, как создается архитектура, но и какой след в городе мы могли бы оставить. Идея заключается в том, чтобы фиксировать результаты посредством такого издания», — рассказал архитектор.



«Что-то должно исходить извне, а не от нас. Потому что очень много людей вовлечено в эту работу. Это и мастера планирования, и жилищного проектирования, а также проектирование объектов образования. Образовался коллектив единомышленников. Это может быть какая-то серия или какие-то книги, в которых есть потребность», — указал Н. Демидов.







В качестве пробы для первого номера журнала его создатели взяли проекты АБ «Гордеев — Демидов», чтобы продемонстрировать, как это будет выглядеть при участии других профессиональных архитекторов. Как отметил Никита Демидов, это презентация не только наработок бюро, но и конкретных людей — более 60 специалистов.



«Мы не профессионалы в издательском деле. Мы архитекторы, и у нас проектная компания, которая занимается конкретными вещами, и журнал — это поиск того, что мы хотим делать. Стержень, который мы уже заложили, — это то, что может делать каждый из нас в определенный период. Мы определяем темы, которые для нас важны. Архитектура — это ведь не только фасады или планы. Этого мало. А то, что происходит вокруг этого — мы эту историю и не знаем», — подчеркнул Никита Демидов.



Создатели полиграфического проекта подчеркнули, что журнал некоммерческий. Первый тираж «Г — Д» насчитывает 200 экземпляров.



Презентация журнала перетекла в профессиональную дискуссию, в рамках которой обсуждались в том числе необходимость разнообразия в городской застройке, вопрос авторского права на архитектурные произведения, проблемы неизбежности точечной застройки и восприятия созданных таким образом объектов городским сообществом. Как отметили авторы проекта, в перспективе такие темы могут найти отражение и на страницах журнала «Г — Д».







Перспективы проекта на презентации оценил один из основателей ИАА «УралБизнесКонсалтинг», медиаменеджер Евгений Потапов. Он сразу отметил, что такой тираж для издания, наполненного «идеологическим миром», — это отличный результат.



«У бюро «Гордеев — Демидов» есть своя философия, очень интересная, очень самобытная. А без философии, без декларации своей позиции в современном мире жить невозможно. В этом заключена пассионарность, миссия, которая выходит за рамки архитектуры и становится большим высказыванием — не только творческим, но и социальным и идеологическим», — отметил Е. Потапов.



И создатели журнала, и гости презентации также отметили, что насыщенность и развитие «Г — Д» будут зависеть от вовлеченности в проект других профессионалов — будь то архитекторы, бюро или проектные компании.



Появление нового архитектурного журнала свидетельствует о том, что Екатеринбургу и России в целом необходимы новые площадки для профессиональных дискуссий о будущем урбанизма и развития городских пространств, на которых высказывать свои мысли и точки зрения о принципах градостроительства могли бы представители разных архитектурных школ и направлений. Авторы уверены, что такой полиграфический проект будет востребован профессиональной средой, и планируют выпускать его ежегодно.



Фото предоставлены архитектурным бюро «Гордеев — Демидов»