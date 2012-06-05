Оборот сделок ММК на электронной площадке «Контур.Факторинг» превысил 37 млрд рублей за три года

УрБК, Магнитогорск, 28.04.2021. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) централизовал операции по факторингу, подключив финансовых агентов к единой онлайн-площадке «Контур.Факторинг» и реализовав принцип «одного окна». Для работы в цифровом формате ММК выбрал электронную площадку «Контур.Факторинг».



Как сообщает управление информации и общественных связей комбината, на рынке факторинговых услуг ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» работает с 2011 года. С каждым годом число факторов и контрагентов увеличивается. Вместе с этим растет и документооборот, что влечет за собой увеличение временных затрат на обработку, подписание и отправку документов для осуществления сделок.



В 2018 году для ускорения документооборота и оптимизации процесса по операциям факторинга ММК первым среди российских металлургических предприятий перевел заключение факторинговых сделок на электронную площадку «Контур.Факторинг» — разработка российской компании «СКБ Контур». В 2018 году ММК использовал площадку для заключения сделок в роли покупателя, а с 2019 года комбинат работает с «Контур.Факторингом» и в качестве поставщика.



«За три года работы количество контрагентов увеличилось до 93. Контрагенты заключили более 7 тысяч сделок в электронном формате, а суммарный оборот превысил 37 млрд рублей, из которых более 24 млрд рублей были проведены в 2020 году. (данный показатель по сравнению с 2018 годом вырос более чем 12 раз)», — говорится в сообщении.



Поставщики, работающие на электронной площадке, получили возможность оперативно подписывать уведомления и реестры в электронном стандартизированном виде, передавать документы факторам в автоматизированном формате из «СКБ Контур», а также при необходимости оперативно переходить к другому фактору, не меняя процесс уступки обязательства и финансирования.



Для покупателя преимуществом нового подхода стала возможность контролировать процесс уступки, подтверждая поставки на электронной площадке «Контур.Факторинг», а также своевременно отражать информацию об уступленных денежных требованиях.



В 2020 году ПАО «ММК» доработал корпоративную учетную систему для учета операций по факторингу и создал «роботов», которые решают типовые задачи по обмену данными между площадкой и учетной системой. Это позволило автоматизировать процессы и ускорить получение финансирования. Комплекс доработок помог использовать возможности цифрового факторинга с максимальной эффективностью и оптимизировал работу сотрудников ММК.



В планах — дальнейшая автоматизация обмена данными между площадкой и компанией, настройка работы через API, автоматизация подтверждения поставок в дочерних компаниях, что позволит сократить количество ручных операций и расширит возможности факторинга для компаний Группы.