Центральная городская клиническая больница № 6 в Екатеринбурге задолжала предпринимателям более 12 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2021. В Екатеринбурге Центральная городская клиническая больница № 6 по требованию прокуратуры погасила долги по исполненным государственным контрактам перед предпринимателями на сумму 12,3 млн руб.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, в I квартале этого года у ГБУЗ СО «Центральная городская клиническая больница № 6» образовалась задолженность по оплате перед 39 субъектами предпринимательской деятельности по 68 исполненным госконтрактам на поставку коммунальных услуг, медицинских изделий и продуктов питания на общую сумму 12,3 млн руб.
«Сроки оплаты по контрактам наступили в январе-феврале 2021 года, однако своевременно больницей денежные средства предпринимателям не перечислены», — говорится в сообщении.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура Ленинского района Екатеринбурга возбудила в отношении заместителя главного врача административные дела по части 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ «Нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для государственных нужд», а также по части 2 статьи 7.31 КоАП РФ «Непредоставление в орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра контрактов, обязательной информации».
В настоящее время медучреждение погасило долги перед субъектами предпринимательской деятельности в полном объеме.
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