В Челябинской области количество поддельных купюр сократилось на 17% в I квартале 2021 года

УрБК, Челябинск, 28.04.2021. В I квартале 2021 года в банковском секторе Южного Урала выведены из незаконного оборота 104 поддельные купюры на сумму порядка 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество фальшивых банкнот, выведенных из оборота, снизилось на 17%.
В лидерах среди выявленных в Челябинской области поддельных купюр — банкноты номиналом 5 тыс. руб. (90%). В I квартале этого года из оборота было выведено 93 купюры этого номинала, год назад их было 113.
Также в банковском секторе было выявлено 8 фальшивых банкнот номиналом 1 тыс. руб. и по одной подделке номиналом 2 тыс., 500 и 50 руб., уточняет пресс-служба Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России.
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