В Челябинской области количество поддельных купюр сократилось на 17% в I квартале 2021 года

УрБК, Челябинск, 06.08.2020. Во II квартале 2020 года в банковской системе Челябинской области было выявлено и изъято ...

УрБК, Челябинск, 18.03.2020. В Челябинской области снизилось количество фальшивых купюр — по итогам 2019 года в ...

По итогам 2019 года в банковской системе Челябинской области было выявлено 313 фальшивых банкнот

УрБК, Челябинск, 13.11.2019. За 9 месяцев 2019 года в банковской системе Южного Урала были обнаружены и изъяты из ...

За 9 месяцев в Челябинской области в 2,5 раза снизилось количество фальшивых купюр

За I квартал 2019 года в Челябинской области почти в три раза снизилось количество фальшивых купюр

УрБК, Челябинск, 24.04.2019. За три месяца 2019 года в банковской системе Челябинской области было обнаружено 63 ...