Конституционный суд разрешил в некоторых случаях забирать у должников единственное жилье

УрБК, Москва, 28.04.2021. Конституционный суд (КС) разрешил в некоторых случаях забирать у должников единственное жилье.



Как говорится в постановлении КС, нормы законодательства о банкротстве и Гражданского процессуального кодекса, которые дают возможность обращения взыскания на единственное жилье должника, не противоречат Конституции РФ.



К данному выводу КС пришел, рассмотрев дело жителя Калужской области Ивана Ревкова, который более 20 лет добивается от знакомой возврата долга.



Конституционный суд также сообщил, что изъятие единственного жилья может применяться только в определенных случаях. У должника должно остаться место для проживания общей площадью не меньше существующих норм предоставления жилья. Кроме того, при принятии такого решения следует учитывать соотношение между рыночной стоимостью единственного жилья и размером задолженности.