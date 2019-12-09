Судебные приставы в Екатеринбурге исключили из госреестра коллекторских агентств компанию «РС Кредит Групп»

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2021. УФССП России по Свердловской области исключило из государственного реестра коллекторских агентств ООО «РС Кредит Групп», зарегистрированное в Екатеринбурге.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в соответствии с положениями федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», ООО «РС Кредит Групп» не вправе заниматься взысканием просроченной задолженности.
Основанием для исключения данной организации из реестра послужила ликвидация юридического лица, уточняют в УФССП России по Свердловской области.
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