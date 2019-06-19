«Единая теплоснабжающая компания» оштрафована на 475 тыс. рублей после проверки ФАС

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2021. Арбитражный суд Свердловской области подтвердил законность штрафа, наложенного на ООО «Единая теплоснабжающая компания» после проверки регионального УФАС.
Как сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства, жалобу на организацию подал предприниматель. По его словам, ООО «ЕТК» взимало с него плату без учета показаний счетчиков, которые были у него установлены.
«В связи с усматриваемыми признаками нарушения, а также неисполнением в установленный срок предупреждения антимонопольного органа, Свердловским УФАС России возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «ЕТК». Результатом его рассмотрения стало признание факта нарушения пункта 3 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции в действиях (бездействии) ООО «ЕТК», — говорится в сообщении.
В отношении организации было возбуждено административное дело по части 3 статьи 14.32 КоАП РФ «Заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации «вертикального» соглашения либо участие в нем». На основании материалов ресурсоснабжающая организация была оштрафована на сумму 475 тыс. руб.
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