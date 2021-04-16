Кому необходим жесткий матрас

Выбирая ортопедический матрас для кровати или дивана большинство наших сограждан теряется при необходимости подбора оптимальной жесткости изделия, поскольку хочется приобрести вариант помягче, а консультант, почему-то советует жесткий.
Сотрудники магазина товаров для сна ТОП МАТРАС рассказали о важности этого параметра и о том, что его необходимо учитывать, если есть желание не просто приобрести ортопедическую модель, а чтобы он еще и выполнял свои функции. Ведь от того, как изделие будет справляться с поддержкой тела спящего, напрямую зависит его здоровье и самочувствие. Слишком мягкая ватная поверхность приведет к тому, что тело будет проваливаться в области таза, а чрезмерно жесткая приведет к появлению нарушений с кровотоком.
Как же не ошибиться с выбором оптимальной жесткости поверхности и получить именно ту, которая отвечает личным параметрам? Для этого нужно учесть антропометрические данные людей, для которых предназначен этот матрас, наличие или отсутствие проблем с опорно-двигательным аппаратом, а также не забыть и о личных предпочтениях.
ТОП Матрас — федеральный интернет-магазин ортопедических матрасов и товаров для сна. Он регулярно расширяет ассортимент ...27.07.2018 Николай Мясников: Влияние повышения пенсионного возраста на кредитование пожилых людей будет зависеть от ситуации в стране
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