Кому необходим жесткий матрас

Выбирая ортопедический матрас для кровати или дивана большинство наших сограждан теряется при необходимости подбора оптимальной жесткости изделия, поскольку хочется приобрести вариант помягче, а консультант, почему-то советует жесткий.



Сотрудники магазина товаров для сна ТОП МАТРАС рассказали о важности этого параметра и о том, что его необходимо учитывать, если есть желание не просто приобрести ортопедическую модель, а чтобы он еще и выполнял свои функции. Ведь от того, как изделие будет справляться с поддержкой тела спящего, напрямую зависит его здоровье и самочувствие. Слишком мягкая ватная поверхность приведет к тому, что тело будет проваливаться в области таза, а чрезмерно жесткая приведет к появлению нарушений с кровотоком.



Как же не ошибиться с выбором оптимальной жесткости поверхности и получить именно ту, которая отвечает личным параметрам? Для этого нужно учесть антропометрические данные людей, для которых предназначен этот матрас, наличие или отсутствие проблем с опорно-двигательным аппаратом, а также не забыть и о личных предпочтениях.





Наши сотрудники говорят, что с увеличением возраста необходимо корректировать жесткость изделия в сторону уменьшения последней. Например, младенцам с рождения и до 3 летнего возраста рекомендуется использование жесткой модели без подушки на кокосовом волокне. Это способствует правильному развитию позвоночного столба и формированию S-образного изгиба.Людям среднего возраста и нормального телосложения рекомендуется среднежесткий вариант, для пожилых людей рекомендуется использование изделий увеличенной мягкости или мягких для разгрузки суставов. Специалисты советуют пенсионерам покупать разносторонние модели с одной более мягкой и одной более жесткой стороной. Более жесткую можно использовать постоянно, а более мягкую в случае обострений заболеваний суставов.Изделия такой жесткости рекомендованы людям, вес которых при нормальном росте составляет свыше 90 кг. Это позволит обеспечить нормальную поддержку всех частей тела.Также такие матрасы, как уже было написано ранее, необходимы новорожденным. Детям младшего возраста (от 3 до 10 лет) рекомендуется использование умеренно жестких матрасов, а подросткам (от 10 до 20 лет) — умеренно жестких или среднежестких (если вес ребенка небольшой). Это позволит обеспечить правильное развитие позвоночника и правильную осанку в будущем.