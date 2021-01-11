В России может стартовать эксперимент по маркировке импортного алкоголя

УрБК, Москва, 27.04.2021. Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов выступил с инициативой провести эксперимент по маркировке импортного алкоголя. Об сообщает ТАСС.
«Предлагаем запустить совместно с ФТС России эксперимент по маркировке импортного алкоголя на территории России», — сказал А. Сазанов во время итогового заседания коллегии Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование).
Как сообщал УрБК, с 1 апреля 2021 года в России стартовал пилотный проект по маркировке пива и других слабоалкогольных напитков. По версии авторов эксперимента, это нововведение должно сократить долю контрафактной продукции на рынке.
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