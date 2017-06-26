Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства ограничил выдачу кредитов

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) ограничил выдачу кредитов из-за дефицита средств на предоставление займов. Об этом сообщается на сайте СОФПП.
В организации пояснили, что средства будут выдаваться по мере планового гашения ранее предоставленных предпринимателям займов.
«Деньги по заявкам, которые сейчас на стадиях: «Рассмотрение комитетом» и «Экспертиза» будут перечислены до конца мая 2021 г. Средства по заявкам со статусом: «На выезде» и «На согласовании» планируется выдать до конца июня 2021 г. Предоставление займов по заявкам со статусом «Подготовка документов» планируется в августе и сентябре 2021 г. Срок перечисления денег для предпринимателей, которые сейчас только оформляют заявки: не ранее конца сентября — начала октября 2021 г.», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на период действия в регионе указа губернатора о режиме повышенной готовности максимальный срок займа составляет не более года.
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