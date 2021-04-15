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Екатеринбургская гордума приняла актуализированную версию Правил землепользования и застройки

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2021. Депутаты Екатеринбургской гордумы единогласно приняли актуализированную версию Правил землепользования и застройки (ПЗиЗ) муниципалитета, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Документ представил глава департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Алексей Храмов. По его словам, в новую редакцию вошли десять изменений.

«По проекту внесения изменений в ПЗиЗ уральской столицы администрация города Екатеринбурга провела общественные обсуждения, которые проходили с 5 февраля по 12 марта 2021 года. Все их участники смогли внести свои предложения и замечания, касающиеся проекта, в режиме онлайн на официальном портале Екатеринбурга или в письменном виде», — сказал А. Храмов.

Значительное количество земельных участков из представленных к рассмотрению городские власти предложили перевести в зону для строительства объектов образования. Так, предлагается изменить зону Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки) и установить территориальную зону ЦС-6 (зона объектов общего образования) в отношении земельного участка, расположенного в квартале улиц Малышева — Шейнкмана — Радищева — Московская, для размещения там здания начальной школы на 400 мест. Точно такие же изменения должны коснуться и земельных участков, расположенных на улице Советской (для размещения школы на 1,5 тыс. мест), на улице Рощинской (для строительства школы на 1,5 тыс. мест) и на улице Щорса (также для размещения учреждения образования).

Отметим, что вопрос создания новых мест в образовательных организациях уральской столицы находится на постоянном контроле главы Екатеринбурга Алексея Орлова. На эту тему он высказывался еще 9 февраля 2021 года во время презентации своей
программы, которая подразумевает пять драйверов («Пять Д») развития Екатеринбурга.

Одним из них является использование технологий и потенциала для формирования новой экономики, создание действенных инструментов вовлечения горожан в управление городом («Город добра и соучастия»).

Кроме того, драйверами программы являются совершенствование архитектурного облика («Город новых архитектурных решений»), активное внедрение инноваций в городскую среду («Умный город»), а также интеграция города в мировое пространство («Центр мировых коммуникаций»).

Программа главы Екатеринбурга получила поддержку депутатов гордумы и представителей бизнес-сообщества муниципалитета.

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