Минпросвещения РФ объявило о каникулах в школах с 1 по 10 мая

УрБК, Москва, 27.04.2021. В российских школах с 1 по 10 мая 2021 года не будут проводиться занятия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.
В детских садах в период с 4 по 7 мая 2021 году будут организованы дежурные группы.
Ранее Минобрнауки РФ объявило о том, что в российских вузах неучебным будет период с 1 по 10 мая 2021 года.
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2021. Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров подписал приказ, по ...Вчера, 13:02 Больше половины российских работодателей высказались против длинных выходных в мае 2021 года
УрБК, Москва, 26.04.2021. Больше половины работодателей в России не поддержали решение о продлении выходных с 1 по 10 ...15.04.2021 С начала 2021 года яйца в России подорожали на 11,6%
УрБК, Москва, 15.04.2021. С 1 января по 12 апреля 2021 года цены на яйца в России выросли на 11,6%, говорится в ...09.02.2021 Минтранс прогнозирует рост числа авиапассажиров до 105 млн человек в 2021 году
УрБК, Москва, 09.02.2021. Общий пассажиропоток российских авиалиний может увеличиться до 105 млн человек в 2021 году. ...29.01.2021 Утилизационный сбор на транспорт в России поднимут на 25% в I квартале 2021 года
УрБК, Москва, 29.01.2021. Утилизационный сбор на легковые и грузовые автомобили в России будет увеличен на 25% до конца ...