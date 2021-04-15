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Сегодня, 17:26

Минпросвещения РФ объявило о каникулах в школах с 1 по 10 мая

УрБК, Москва, 27.04.2021. В российских школах с 1 по 10 мая 2021 года не будут проводиться занятия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.

В детских садах в период с 4 по 7 мая 2021 году будут организованы дежурные группы.

Ранее Минобрнауки РФ объявило о том, что в российских вузах неучебным будет период с 1 по 10 мая 2021 года.

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