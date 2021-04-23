Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 693 человека

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2021. По состоянию на 27 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 59 тыс. 098 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала. На 26 апреля число безработных составляло 59 тыс. 791 человек. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 693 человека. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 2,81%.

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