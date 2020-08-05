Станислав Кречетов: Инновационная среда подобна супу, но его нужно подогревать

На вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответил генеральный директор отраслевого акселератора «Росатома» (АО «ТВЭЛ — КЦ») Станислав Кречетов.



— Станислав Дмитриевич, расскажите о цели вашего визита в Екатеринбург.



— Мы решили на Урале запустить программу не просто по поиску технологических идей и проектов, как делают многие, а по их выращиванию до полноценного бизнеса. То есть мы хотим помочь молодым и уже опытным стартаперам дорастить свои решения до такого состояния, когда они станут интересны инвесторам, в том числе индустриальным партнерам «Росатома» и инвестиционным фондам. Мы ожидаем, что участники этой программы разработают проекты для промышленных предприятий ЗАТО Новоуральск.



— Как называется эта программа, и в чем ее особенности?



— Наша программа называется TechChallenge. И реализуем мы ее совместно с Уральским электрохимическим комбинатом при участии некоммерческого партнерства «Бизнес-ангелы Урала». Прежде всего, она открывает возможность для разработчиков общаться с экспертами, обладающими большим опытом. Например, с главным конструктором по аддитивным технологиям НПО «Центротех» Сергеем Хомяковым — создателем российского 3D-принтера. Или с другими специалистами, которые занимаются литиевой тематикой, медициной, лазерными технологиями и так далее. Людей с такой квалификацией на улице не встретишь, а программа дает возможность вести с ними открытый диалог. Кроме того, можно получить советы предпринимателей-«мастодонтов», вырастивших уже не один бизнес. Все это, на наш взгляд, помогает участникам избавиться от страхов неопытности на старте, расширить кругозор, получить новые знания и на базе этого двигать свой проект вперед.



— Почему для запуска программы вы выбрали именно новоуральскую промышленную площадку?



— Мы работаем со многими регионами, где есть площадки «Росатома», но в этот раз именно на Урале встретили людей, которые выступили драйвером проекта, оказались более быстрыми и подготовленными. При этом для нас важно, чтобы инновации развивались не только на атомных предприятиях, но и во всем регионе. Сейчас в России 90% корпоративных акселераторов «заточены» на внедрение инноваций в свой коренной бизнес. Мы же направлены на диверсификацию, применение наших знаний, умений, технологий для развития новых ниш. Поэтому идеи, которые пришли в программу, но не подходят под наши продуктовые направления, мы с согласия авторов переадресуем другим корпорациям. Это стратегия win-win, в результате которой выигрывают все стороны.



— Как происходит отбор заявок на участие в программе?



— Первый этап — это Хакатон. Он уже состоялся — проходил в Екатеринбурге 16-17 апреля. За это время участники генерировали идеи с нуля, разрабатывали концепции будущих продуктов. Команды смогли погрузиться в технологические и бизнес-вызовы предприятий Новоуральска и совместно с экспертами выработать решения. По итогам жюри выбрало лучшие из них. Так, первое место занял проект Mix metal по разделению отработанных порошков полипорошкового 3D-принтера для повторного использования. Его разработала команда челябинского Южно-Уральского государственного университета. На втором месте оказался коллектив из новоуральского филиала Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». Их проект NOVO Addit посвящен аддитивным технологиям, а именно технологии SLM — очистка порошка от золей методом «вибросито». На третьей позиции — еще одни представители ЮУрГУ с проектом «Инверс». Команда предложила цифровую систему отбраковки катализаторов на производстве. Именно так эти и некоторые другие проекты прошли на следующий этап.



— Следующий этап — это так называемая «Летная школа»?



— Совершенно верно, такое определение мы дали интенсиву для проектов ранней стадии. На этом этапе у участников уже есть технология, но она никогда не попадет к инвестору из-за того, что разработчики допускают набор стандартных ошибок, например, в презентации. В ходе «Летной школы» мы разбираем этот набор ошибок и даем определенные инструменты, чтобы заявители смогли перейти с шага «0» на шаг «1». В школу приходят как участники Хакатона, чтобы доработать свои продукты, так и ребята с готовыми техническими идеями, чтобы «докрутить» бизнес-составляющую и в итоге подать заявку в акселератор. Сейчас мы уже открыли набор в седьмой акселератор, который запускаем совместно с Фондом «Сколково».



— Как вы помогаете разработчикам инновационных технологий и продуктов выйти на инвестора?



— Мы сами инвесторы. Мы помогаем ребятам выйти на тот начальный уровень, с которого с ними может начать работать акселератор — он уже является первым этапом инвестирования. Он состоит из нескольких частей. Сначала идет бизнес-моделирование, когда мы инвестируем в команду, потом — прототипирование, когда мы инвестируем в продукт, и следующая часть — когда мы инвестируем уже в производство. В итоге: часть того, что будет сгенерировано в ходе TechChallenge, придет к нам в акселератор. Той частью, которая нам не подходит, мы поделимся с партнерами. Еще одна часть проектов, которая важна для Новоуральского промышленного кластера, уйдет в промышленные структуры региона. Мы проговорили с властями, что будем поддерживать эти проекты, оказывая в том числе помощь в привлечении внешних соинвесторов.



— Будет ли программа TechChallenge работать в постоянном режиме как некая лаборатория инноваций, или это разовая инициатива?



— Когда мы создавали TechChallenge, у меня возник образ, что инновационная среда подобна супу, который варится, но его нужно постоянно подогревать. Задача нашей программы — стать некой «горелкой», чтобы этот «суп» варился и процесс генерации и становления инноваций не прекращался. Хочется, чтобы TechChallenge стал драйвером для всех, кто заинтересован в рождении новых идей, настоящих инноваций, безо всяких ограничений. Пока мы находимся на этапе пилотного проекта. Думаю, сделаем несколько таких «пилотов», попробуем разные форматы и после этого примем решение о том, можно ли сделать проект постоянным.



— Планирует ли акселератор реализовывать на Урале еще какие-либо программы, проекты, взаимодействовать с другими городами региона?



— В качестве организаторов мы выступаем пока только в программе TechChallenge, причем инициатива исходила не от нас, а от наших партнеров в регионе, а мы ее просто поддержали. Таких партнеров мы сейчас ищем по всей России. Конечно, не нужно ждать, что мы придем и сделаем все сами. Но мы готовы поддержать любую проактивную, конструктивную позицию, связанную с инновационными бизнес-проектами.



Фото предоставлено пресс-службой АО «ТВЭЛ — КЦ»