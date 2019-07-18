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Россельхознадзор уничтожил в Челябинске полтонны санкционных яблок, привезенных из Республики Беларусь

УрБК, Челябинск, 27.04.2021. Партию санкционных яблок общим весом 516 кг представители Южноуральского Управления Россельхознадзора и региональной таможни обнаружили на одном из оптово-розничных рынках Челябинска.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, согласно этикеткам, 43 коробки с яблоками были произведены в Республике Беларусь. Владелец же товара сообщил, что привез растительную продукцию из Московской области.

«В связи с тем, что предприятие-производитель не входит в перечень имеющих право осуществлять поставку свежих яблок на территорию России, и в связи с отсутствием у продавца документов, подтверждающих происхождение продукции и разрешающих ее реализацию, надзорным органом было принято решение об изъятии яблок с целью их дальнейшего уничтожения», — сообщает пресс-служба челябинского Управления Россельхознадзора.

Партия растительной продукции, попадающая под запреты, была уничтожена 27 апреля на полигоне утилизационного завода.

Материалы проверки переданы в органы прокуратуры для принятия решения о привлечении продавца к ответственности за нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции, уточняют в Управлении Россельхознадзора по Челябинской области.

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