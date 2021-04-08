Маски спасли легпром

В Екатеринбурге состоялась пресс-конференция, посвященная текущей ситуации в сфере легкой промышленности Среднего Урала. Участники мероприятия рассказали, что отрасль успешно пережила «пандемийный» год за счет кратного увеличения выпуска средств индивидуальной защиты (СИЗ). Взрывной рост отгрузок СИЗ компенсировал провал производства в остальных сегментах легкой промышленности.



Заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин заявил, что в настоящее время в регионе функционируют около 500 предприятий легпрома.



«Отрасль пережила «пандемийный» год без потерь. В 2020 году объем производства текстильных изделий на Среднем Урале увеличился на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выпуск одежды в регионе вырос на 31%. Из этих цифр можно сделать вывод, что наша легкая промышленность во время пандемии приобрела больше, чем потеряла», — считает И. Зеленкин.



По его словам, в среднем за 2020 год в сфере легкой промышленности Среднего Урала было занято 3 тыс. 600 человек. К концу I квартала 2021 года эта цифра увеличилась до 4 тыс. 200 человек.



Председатель комитета Уральской торгово-промышленной палаты по объединению и развитию легкой промышленности Свердловской области Юлия Лопаницына заявила, что ключевой точкой роста рынка в 2020 году стали СИЗ.



«К категориям «одежда» и «текстильные изделия» относится производство средств индивидуальной защиты, которые были так востребованы в период пандемии. Именно благодаря СИЗ предприятия легпрома, в том числе из Свердловской области, смогли сохранить производство и рабочие места», — полагает Ю. Лопаницына.



Отметим, что во время пандемии предприятия Среднего Урала смогли нарастить поставки масок с 30 тыс. до 1 млн штук в сутки, одноразовых медицинских костюмов — с 800 до 30 тыс. штук в сутки. Сейчас объем производства в регионе СИЗ из-за перенасыщения рынка заметно сократился.



Юлия Лопаницына также рассказала, что компании, которые не успели вовремя переориентироваться на выпуск средств индивидуальной защиты, столкнулись с серьезными трудностями. Спрос на многие категории товаров легпрома (в том числе на детскую, взрослую одежду и обувь) в 2020 году заметно сократился. Это произошло из-за карантинных мер и снижения покупательской способности населения.



«Пандемия COVID-19, которая оказала негативное влияние на экономические процессы в стране, а также недостаточный уровень инвестиций в отрасль в среднесрочной перспективе замедлят инновационное развитие российского легпрома. Более актуальным для предприятий становится проблема пополнения оборотных средств, а не техническое перевооружение и инновации», — отмечает Ю. Лопаницына.



По словам президента Уральской ТПП Андрея Беседина, предприятия легкой промышленности Свердловской области столкнулись с теми же самыми проблемами, что и другие компании.



«При этом предприятия легпрома не попали в сегмент системообразующих. Кроме того, представители отрасли были далеко не первыми по проявленному к ним вниманию со стороны государства. Еще одна серьезная проблема — разобщенность бизнес-сообщества. Предприятиям нужно объединяться, чтобы консолидированно вырабатывать общую позицию и совместно преодолевать трудности. Сейчас для реализации этой задачи мы сформировали комитет Уральской ТПП по объединению и развитию легкой промышленности Среднего Урала», — сообщил А. Беседин.



По оценкам свердловского минпрома, сфера легпрома в регионе имеет большой потенциал для развития. Совокупный спрос на такую продукцию на Среднем Урале достаточно высок. По итогам прошлого года жители региона потратили на покупку одежды 70 млрд руб., обуви — 8 млрд руб.