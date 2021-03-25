Средний Урал попал в топ-5 регионов РФ по количеству выданных в I квартале микрозаймов

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2021. В Свердловской области в I квартале текущего года было выдано 207 тыс. 602 микрозайма, что на 30,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года (158 тыс. 670 ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 4-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. Помимо него в топ-5 по числу выданных в I квартале 2021 года микрозаймов вошли Москва (287,3 тыс. ед.), Московская область (257,5 тыс. ед.), Краснодарский край (222,3 тыс. ед.) и Республика Башкортостан (197 тыс. ед.).



При этом, согласно исследованию НБКИ, рост количества выданных займов «до зарплаты» был отмечен почти во всех российских регионах. Исключениями стали только Архангельская (минус 3,4%) и Белгородская (минус 3,3%) области.



В целом по стране в I квартале этого года количество выданных займов «до зарплаты» составило 6 млн ед., что на 27,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года (4,71 млн ед.). В то же время по сравнению с IV кварталом 2020 года число выданных микрозаймов выросло на 7,5% (5,58 млн ед.).