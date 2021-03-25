УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:22

Средний Урал попал в топ-5 регионов РФ по количеству выданных в I квартале микрозаймов

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2021. В Свердловской области в I квартале текущего года было выдано 207 тыс. 602 микрозайма, что на 30,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года (158 тыс. 670 ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 4-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. Помимо него в топ-5 по числу выданных в I квартале 2021 года микрозаймов вошли Москва (287,3 тыс. ед.), Московская область (257,5 тыс. ед.), Краснодарский край (222,3 тыс. ед.) и Республика Башкортостан (197 тыс. ед.).

При этом, согласно исследованию НБКИ, рост количества выданных займов «до зарплаты» был отмечен почти во всех российских регионах. Исключениями стали только Архангельская (минус 3,4%) и Белгородская (минус 3,3%) области.

В целом по стране в I квартале этого года количество выданных займов «до зарплаты» составило 6 млн ед., что на 27,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года (4,71 млн ед.). В то же время по сравнению с IV кварталом 2020 года число выданных микрозаймов выросло на 7,5% (5,58 млн ед.).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Сегодня, 14:13 На Южном Урале число выданных в I квартале займов «до зарплаты» выросло на 21,3%

УрБК, Челябинск, 27.04.2021. В Челябинской области в I квартале текущего года было выдано 169 тыс. 038 микрозаймов, что ...

25.03.2021 Средний Урал попал в топ-5 регионов РФ по количеству выданных в феврале микрозаймов

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2021. В Свердловской области в феврале текущего года было выдано 65 тыс. 940 микрозаймов, что ...

25.03.2021 На Южном Урале число выданных в феврале займов «до зарплаты» выросло на 9,9%

УрБК, Челябинск, 25.03.2021. В Челябинской области в феврале текущего года было выдано 52 тыс. 973 микрозайма, что на ...

25.02.2021 На Южном Урале число выданных в январе займов «до зарплаты» выросло на 13,2%

УрБК, Челябинск, 25.02.2021. В Челябинской области в январе текущего года было выдано 54 тыс. 885 микрозаймов, что на ...

25.02.2021 Средний Урал попал в топ-5 регионов РФ по количеству выданных в январе микрозаймов

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2021. В Свердловской области в январе текущего года было выдано 68 тыс. 428 микрозаймов, что ...

Популярные новости
01.04.2021С 1 апреля единая минимальная цена на сигареты в России не может быть меньше 107 рублей30.03.2021Алексей Аксененко о стратегии инвестиций в дивидендные акции29.03.2021Преимущества реновации29.03.2021Какие законы вступают в силу в апреле31.03.2021Регионы: продвижение невозможно
Архив новостей
Апрель 2021 (633)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18