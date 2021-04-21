Официальный курс доллара США вырос на 19 коп., евро — на 2 коп.

УрБК, Москва, 27.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 апреля 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 18,98 коп., до 74,95 руб., курс евро — на 1,98 коп., до 90,46 руб.