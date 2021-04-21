Официальный курс доллара США вырос на 19 коп., евро — на 2 коп.

УрБК, Москва, 27.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 апреля 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 18,98 коп., до 74,95 руб., курс евро — на 1,98 коп., до 90,46 руб.
УрБК, Москва, 21.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 апреля 2021 года. Курс долл. ...12.04.2021 Официальный курс доллара США вырос на 34 коп., евро — на 29 коп.
УрБК, Москва, 12.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 апреля 2021 года. Курс долл. ...05.04.2021 Официальный курс доллара США вырос на 53 коп., евро — на 40 коп.
УрБК, Москва, 05.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 апреля 2021 года. Курс долл. ...02.04.2021 Официальный курс доллара США вырос на 27 коп., евро — на 64 коп.
УрБК, Москва, 02.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 апреля 2021 года. Курс долл. ...01.04.2021 Официальный курс доллара США вырос на 17 коп., евро — на 21 коп.
УрБК, Москва, 01.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 апреля 2021 года. Курс долл. ...