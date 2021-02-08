Ректор УрФУ подписал приказ о продленных каникулах в мае 2021 года

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2021. Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров подписал приказ, по которому период с 3 по 8 мая 2021 года объявляется неучебным. Документ опубликовала пресс-служба вуза.
Для преподавателей вузов указанный период сохраняется как рабочий. С 3 по 8 мая 2021 года они будут работать удаленно.
«Учебные занятия 3 и 8 мая переносятся на период 12-21 мая в виде дополнительных пар, утвержденных руководителями образовательных программ», — говорится в сообщении.
Ранее в Минобрнауки заявили, что готовится приказ о продлении каникул в период с 1 по 10 мая 2021 года для всех вузов страны.
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