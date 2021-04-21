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Правительство РФ выделит еще 4,7 млрд рублей на программу туристического кешбэка

УрБК, Москва, 27.04.2021. Правительство РФ продлевает программу туристического кешбэка, которая предусматривает возврат 20% затрат на турпоездки внутри страны. Об этом на заседании кабмина сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Для поддержки туристов в рамках программы туристического кешбэка российский кабмин выделит дополнительно 4,7 млрд руб.

«Выделим дополнительно 4,7 млрд руб. на продление этой программы. Она была запущена в прошлом году и пользуется большим спросом. В марте на ее третий этап было направлено еще 2 млрд руб. И этой возможностью уже воспользовались почти 700 тыс. человек», — сообщил М. Мишустин.

Необходимые поправки в правила реализации программы глава кабмина поручил подготовить Ростуризму совместно с министерством финансов.

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