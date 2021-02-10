Число размещенных гостей в свердловских отелях за год сократилось на 60%

Число коллективных средств размещения в Свердловской области в 2020 году выросло на 1,6% (с 516 до 524). Об этом сообщает Свердловскстат.



При этом количество номеров на Среднем Урале в прошлом году выросло с 18,6 до 18,8 тыс., общее число мест сократилось с 49,5 до 48,5 тыс.



Численность размещенных лиц за год сократилась с 1 млн 623,5 тыс. до 974,7 тыс. человек (минус 60%). Число ночевок снизилось с 5 млн 952,2 тыс. до 3 млн 129,8 тыс. (минус 53%).