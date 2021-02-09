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Рост смертности в России в 2020 году составил 17,9%

УрБК, Москва, 27.04.2021. Общая смертность в России в 2020 году выросла на 17,9% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные отчета Минздрава об итогах работы министерства в 2020 году и задачах на 2021 год.

Согласно отчету, в прошлом году избыточная смертность была обусловлена влиянием пандемии COVID-19, которая явилась одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения за последнее столетие.

Также в прошлом году Минздрав зафиксировал снижение ожидаемой продолжительности жизни россиян на 1,84 года, до 71,5 года.

Как сообщал УрБК, в Свердловской области, согласно материалам Росстата, уровень смертности увеличился на 17% в 2020 году.

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