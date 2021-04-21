Спрос на авиабилеты в Екатеринбург у бизнес-туристов в I квартале вырос на 54%

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2021. В I квартале 2021 года спрос на авиабилеты по России у бизнес-туристов вырос на треть по сравнению с IV кварталом 2020 года. В то же время число приобретенных авиабилетов не достигло «доковидных» показателей — падение по сравнению с I кварталом 2019 года составило 42%. Об этом говорится в исследовании компании «Аэроклуб».



На первом месте по числу купленных деловыми путешественниками авиабилетов в I квартале 2021 года оказалась Москва — по сравнению с IV кварталом прошлого года число перелетов в Москву выросло на 40%. Вторую строчку рейтинга занял Санкт-Петербург (плюс 23%). При этом спрос по сравнению с I кварталом 2019 года на рейсы в эти города снизился на 59% и 64% соответственно.



На третьем месте по востребованности в I квартале 2021 года — Иркутск. Спрос на это направление у бизнес-туристов с 2019 года вырос на 37%, а по сравнению с IV кварталом прошлого года — на 82%. Четвертую строчку занял Екатеринбург: спрос на рейсы в столицу Урала вырос на 54% по сравнению с IV кварталом 2020 года (минус 36% к I кварталу 2019 года). Замыкает топ-5 лидеров рейтинга Красноярск (плюс 79% к IV кварталу 2020 года, минус 20% к I кварталу 2019 года).



«Затянувшееся затишье 2020 года сменилось резким ростом числа командировок в I квартале 2021 года, которое в первую очередь объясняется отложенным спросом и потребностью бизнеса в личных встречах. Мы ожидаем дальнейший рост, но полагаем, что для восстановления рынка до показателей 2019 года потребуется еще не менее года», — подчеркнула генеральный директор компании «Аэроклуб» Юлия Липатова.