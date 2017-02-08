Бытовая химия для ресторанов и баров от АиС

Бытовая химия для ресторанов и баров должна уметь не только хорошо чистить, но и соответствовать правилам гигиены и быть абсолютно безопасной для человека. Хлорные средства, которые часто используются для чистки и одновременной дезинфекции в больницах и поликлиниках, не годятся для кухонь, барных стоек, ресторанных залов.



Компания АиС предлагает комплексное решение для баров, кафе и ресторанов. Профессиональная бытовая химия на основе растительного компонента безопасна для человека, не имеет запаха отдушки и предназначена для постоянного использования. В каталоге компании, который можно посмотреть здесь, представлены моющие средства для посуды, полов, концентраты для стирки, дезинфекции и чистки кухонной техники и инструментов.







Преимущества бытовой химии АиС



Продукция АиС разработана с учетом требований санитарно-эпидемиологической службы — концентраты для мойки, чистки и уборки безопасны при длительном использовании. Преимущества продукции:



— сертифицирование;

— большой ассортимент моющих средств для кухонь и залов любой площади;

— экологичное производство из натуральных компонентов;

— цена производителя.



АиС — крупнейший производитель профессиональной бытовой химии на территории РФ, многолетний опыт, выверенная рецептура моющих и чистящих средств. Клинические исследования подтверждают высокий рейтинг компании. Менеджеры помогут подобрать бытовую химию для ресторанов, кухонь, кафе любого размера с максимальной экономией.



Ассортимент продукции



Кухня — это место, где должна соблюдаться абсолютная гигиена, чтобы избежать попадания патогенной микрофлоры в приготовленное блюдо. Ежедневная дезинфекция помещения, чистка ножей, досок для разделывания мяса, птицы, мойка посуды и вся остальная работа, связанная с кухней, должна быть быстрой, простой и качественной.



Использование биохимии позволяет избежать таких проблем, как раздражение кожи и слизистых от выдыхания и соприкосновения с агрессивными дезинфекторами. Что предлагает АиС для ресторанного бизнеса:



— биоконцентраты для полов;

— моющие средства для стекол и металлических поверхностей;

— концентраты для посуды без отдушек;

— сип-мойка;

— дезинфицирующие средства для мойки санузлов.



Дозирующая установка позволяет экономно расходовать средство и дополнительно защищает персонал от контакта с химией. Подключение оборудования осуществляется по индивидуальному заказу после консультаций со специалистом.