Число работающих в сфере легкой промышленности свердловчан выросло до 4,2 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2021. Заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге заявил, что в настоящее время в регионе функционируют около 500 предприятий легкой промышленности.



«Отрасль пережила «пандемийный» год без потерь. В 2020 году объем производства текстильных изделий на Среднем Урале увеличился на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выпуск одежды в регионе вырос на 31%. Из этих цифр можно сделать вывод, что наша легкая промышленность во время пандемии приобрела больше, чем потеряла», — считает И. Зеленкин.



По его словам, в среднем за 2020 год в сфере легкой промышленности Среднего Урала было занято 3 тыс. 600 человек. К концу I квартала 2021 года эта цифра увеличилась до 4 тыс. 200 человек.



Председатель комитета Уральской торгово-промышленной палаты по объединению и развитию легкой промышленности Свердловской области Юлия Лопаницына заявила, что ключевой точкой роста рынка в 2020 году стали средства индивидуальной защиты (СИЗ).



«К категориям «одежда» и «текстильные изделия» относится производство средств индивидуальной защиты, которые были так востребованы в период пандемии. Именно благодаря СИЗ предприятия легпрома, в том числе из Свердловской области, смогли сохранить производство и рабочие места», — полагает Ю. Лопаницына.