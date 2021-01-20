Чистая прибыль екатеринбургского аэропорта Кольцово снизилась в три раза в 2020 году

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2021. Чистая прибыль екатеринбургского аэропорта Кольцово в прошлом году сократилась на 3,3 млрд руб., до 977 млн руб. Такие данные указываются в бухгалтерской отчетности предприятия за 2020 год.



Общая выручка аэропорта сократилась с 6,8 млрд руб. до 4,3 млрд руб.



Как сообщал УрБК, по итогам 2020 года пассажиропоток аэропорта Кольцово снизился на 44%, наибольшее снижение произошло в международном секторе (-84%), что связано с закрытием международного авиасообщения.