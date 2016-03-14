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Французский футбол на пороге экономического краха

Участники чемпионата Франции по футболу столкнулись с серьезными экономическими проблемами, решить которые удастся далеко не всем.

Главной причиной кризиса, как и во многих других футбольных чемпионатах Европы, для французов стали последствия пандемии коронавируса COVID-19. Но если в большинстве топ-чемпионатов Старого света «корона-кризис» коснулся лишь уменьшения доходов от так называемого «матчдэй» (билеты, атрибутика, питание), то во Франции проблема куда серьезнее. Местный чемпионат потерял главный источник дохода в виде богатого и щедрого телевизионного транслятора.

Французский футбол на пороге экономического краха

Еще в конце прошлого года испанская компания Mediapro в одностороннем порядке разорвала контракт с Лигой 1, найдя лазейки в заключенном контракте. И учитывая тот факт, что «телевизионщики» платили за показ чемпионата Франции 1.15 млрд евро (на 60% больше, чем приносил французской лиге предыдущий контракт), а больше на продаже телеправ зарабатывали в Европе лишь английская Премьер-лига и немецкая Бундеслига, назвать это событие иначе, как крах, не получается.

Теперь французские клубы недополучат серьезные суммы в виде «телевизионных денег», и на некоторых из них это скажется пагубно. В частности, уже сейчас появилась информация о серьезных финансовых проблемах клуба «Бордо». Его владелец — компания «King Street», вложив в клуб 46 миллионов евро с момента поглощения, дал понять, что больше не желает поддерживать жирондинцев и финансировать их текущие и будущие потребности.

Удар по бюджетам французских клубов может лишь увеличить пропасть между главным грандом Лиги 1 — столичным ПСЖ, финансируемым катарскими шейхами, и остальными участниками сезона. Парижане становились чемпионами страны в семи из восьми последних сезонов, и имеют неплохие шансы сохранить «корону» и в текущей кампании. В частности, эксперты компании Parimatch оценивают вероятность защиты парижским коллективом своего титула в более чем 64%.

Вызов парижскому гранду в этом сезоне бросил скромный «Лилль», который в данный момент даже опережает ПСЖ в турнирной таблице. Однако, учитывая нестабильные результаты «Догов» в последние недели, а также новости о грядущем финансовом крахе французской футбольной лиги, есть все основания считать, что «Лилль» не удержится на лидирующей позиции, уступив ее в будущем более мощному в кадровом и финансовом плане конкуренту.

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