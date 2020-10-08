В Екатеринбурге родителей начали опрашивать о необходимости работы детсадов в период с 4 по 7 мая

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2021. Работа школ с 4 по 7 мая будет зависеть от выполнения учебного плана и календарного учебного графика в конкретной школе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Согласно информации департамента образования администрации Екатеринбурга, решение об обучении с применением дистанционных технологий в указанный период руководители школ принимают самостоятельно.
Помимо этого, заведующие детских садов проводят опрос среди родителей о потребности работы групп в ДОУ в указанный период. Опрос будет проходить до 28 апреля включительно.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочем периоде на срок с 1 по 10 мая 2021 года.
При этом опрос HeadHunter показал, что больше половины работодателей в России не поддержали решение о продлении выходных.
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