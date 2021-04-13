Около 10 тыс. свердловчан забронировали туры в Турцию до ограничения авиасообщения

Не менее 10 тыс. свердловчан не смогли выехать на отдых в Турцию из-за прекращения авиасообщения с этой страной. Об этом УрБК сообщил президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.



26 апреля стало известно, что из-за распространения COVID-19 власти Турции вводят в стране полный локдаун (на период с 29 апреля до 17 мая). В этот же день заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова призвала туроператоров не продавать туры в Турцию и Танзанию на даты после 1 июня.



Ранее Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня.



Как рассказал М. Мальцев, в период запрета на полеты в Турцию туроператоры из Екатеринбурга снизили продажи по этому направлению.



«С середины апреля туроператоры реализовывали Турцию довольно настороженно. Но многие перенесли на июнь те туры, которые сорвались из-за приостановки авиасообщения. Те, кто хотел поехать в Турцию, например, 1 мая, перенесли туры на 1 июня, и сейчас эта песня будет продолжаться. Но судя по тому, что происходит в Турции, где введен полный локдаун, совершенно очевидно, что отправлять на отдых туристов в эту страну небезопасно», — сказал М. Мальцев.



По его словам, в период с 15 апреля по 1 июня туры в Турцию запланировали не менее 10 тыс. туристов из Свердловской области.



В Уральской ассоциации туризма продолжают настаивать на необходимости возобновления туристического потока в Болгарию, Черногорию и другие страны Балканского полуострова в качестве альтернативы Турции.