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Около 10 тыс. свердловчан забронировали туры в Турцию до ограничения авиасообщения

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2021. Не менее 10 тыс. свердловчан не смогли выехать на отдых в Турцию из-за прекращения авиасообщения с этой страной. Об этом УрБК сообщил президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.

26 апреля стало известно, что из-за распространения COVID-19 власти Турции вводят в стране полный локдаун (на период с 29 апреля до 17 мая). В этот же день заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова призвала туроператоров не продавать туры в Турцию и Танзанию на даты после 1 июня.

Ранее Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня.

Как рассказал М. Мальцев, в период запрета на полеты в Турцию туроператоры из Екатеринбурга снизили продажи по этому направлению.

«С середины апреля туроператоры реализовывали Турцию довольно настороженно. Но многие перенесли на июнь те туры, которые сорвались из-за приостановки авиасообщения. Те, кто хотел поехать в Турцию, например, 1 мая, перенесли туры на 1 июня, и сейчас эта песня будет продолжаться. Но судя по тому, что происходит в Турции, где введен полный локдаун, совершенно очевидно, что отправлять на отдых туристов в эту страну небезопасно», — сказал М. Мальцев.

По его словам, в период с 15 апреля по 1 июня туры в Турцию запланировали не менее 10 тыс. туристов из Свердловской области.

В Уральской ассоциации туризма продолжают настаивать на необходимости возобновления туристического потока в Болгарию, Черногорию и другие страны Балканского полуострова в качестве альтернативы Турции.

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